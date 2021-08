Med nadzorom prometa policija ustrelila voznika in sovoznico

Policija je danes skušala pregledati avtomobil v predmestju Pariza. Voznik, ki ni želel upoštevati navodil, pa je skušal zbežati. V akciji so policisti ustrelili in ubili obe osebi v vozilu.



Incident se je zgodil zgodaj zjutraj v vasi Stains. Policija je ustavila avtomobil, voznik pa ni želel upoštevati navodil. Nenadno je prižgal motor avtomobila in udaril policista. Avto je nato speljal, pri tem pa je s seboj nekaj metrov vlekel drugega policista, ki je skušal ustaviti vozilo. Oba policista sta nato začela streljati, so sporočili s policije.



Preiskava primera še poteka.



Časnik Le Parisien je poročal, da je voznika zadelo pet nabojev, sovoznico pa eden. Zaenkrat ni znano, zakaj sta skušala zbežati pred policijo.



Na posnetku, ki domnevno kaže incident, je okoli avtomobila videti tri policiste v civilnih oblekah. Eden od njih naj bi ustrelil v notranjost avtomobila, ko je ta že stal.

