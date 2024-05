Med izzivom na tiktoku se je 13-letnica zadušila

Kako nevarni, predvsem za mladostnike, so različni tiktok izzivi, smo že večkrat poročali. Nekateri se končajo celo s smrtjo. Iz Nemčije prihaja novica, da je v izzivu, imenovanem blackout (zatemnitev, op. p.), umrla 13-letna deklica iz kraja Kassel, tretjega največjega mesta nemške zvezne dežele Hessen.

Deklica je izziv, imenovan zatemnitev, očitno poskušala izvesti že večkrat.

Pri omenjenem izzivu gre za to, da se uporabniki te med mladimi zelo priljubljene mobilne aplikacije poskušajo zadušiti, dokler jim ne zmanjka zraka. Deklica iz okrožja Kassel je to, glede na videoposnetke, ki so jih starši našli v njenem mobilnem telefonu, očitno poskušala že večkrat. S policije so sporočili, da so deklico v njeni sobi mrtvo našli njeni starši. Četudi so takoj poklicali reševalce, ji ni bilo več pomoči.

V zadnjih desetletjih so med izzivi na družbenih omrežjih zagotovo najbolj znani t. i. nevarni selfieji, ko se uporabnik aplikacije fotografira v neobičajnih položajih in na nevarnih mestih. Nekateri se tako povzpnejo na streho vlaka, drugi na vrh kakšne stolpnice, tretji izzivajo usodo v poizkusih, v kakršnem je umrla 13-letna Nemka.