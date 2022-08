Med gašenjem borovega gozda umrl gasilec Goran (42)

Gasilci so ves dan gasili ogenj, ki je zajel borov gozd. Požar so gasili štirje kanaderji, gasilo pa je 80 gasilcev iz javnih enot in prostovoljnih organizacij, poroča 24sata.

Kot potrjuje index.hr, je umrl je 42-letni gasilec JVP Dubrovnik Goran Komlenac iz Orašca. To so potrdili tudi na Hrvaški gasilski zvezi. Zapisali so, da preiskava vzrokov smrti še poteka in da bodo podatki javnosti znani po zaključku preiskave. Glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković je izrazil sožalje ob tem tragičnem dogodku.»V teh težkih trenutkih za hrvaško gasilstvo v imenu Hrvaške gasilske zveze in v svojem imenu izrekam iskreno sožalje družini in sodelavcem prezgodaj preminulega gasilca. Gasilec za vedno živi v srcih tistih, ki jih je rešil.«

Neuradno je pri gašenju požara, ki je izbruhnil pri Zatonu Dubrovačkem v nedeljo okoli 12.30, umrl 42-letni gasilec Goran Komlenac. Gasilci iz vseh koncev Hrvaške se prek družbenih omrežij poslavljajo od tragično preminulega kolega.

Ogenj zajel 87 hektarov gostega borovega gozda

Ogenj je zajel 87 hektarov gostega borovega gozda. Požar so gasili gasilci JVP Dubrovnik in Dubrovniškega primorja, intervencijske gasilske enote Dubrovnik in vsa prostovoljna gasilska društva s tega območja, sodelovalo pa je tudi prostovoljno društvo Župa Dubrovnik. »Trenutno je stanje dobro, ni pa še konec. Zadovoljni smo, a tudi izjemno previdni, saj piha burja. Pred nami je delovna noč. Zjutraj bomo imeli izmeno,« je v nedeljo povedal gasilski poveljnik Stjepan Simović.