Maturant (18) sredi noči omahnil s pečine, njegovemu prijatelju je od šoka odpovedalo srce

Skupina irskih srednješolcev je nestrpno pričakovala maturantski izlet, odpravili so se namreč v sončno Grčijo, sanjsko destinacijo za mnoge. A veselje, da so uspešno opravili vse šolske obveznosti in si lahko končno oddahnejo, si dajo duška ter se naužijejo sonca, se je kmalu spremenilo v šok in žalost.

Tragedija se je zgodila na otoku Ios. FOTO: Gatsi/getty Images

Na izletu so namreč v zgolj 24 urah izgubili kar dva sošolca. Najprej je tragično preminil 18-letni Andrew O'Donnell, ki se je z zabave ponoči odpravil nazaj v hotel, v temi pa zašel in omahnil s pečine. Njegovo truplo so našli naključni mimoidoči naslednje jutro in nemudoma poklicali reševalce, a najstniku ni bilo pomoči. Nekaj ur pozneje je novica dosegla Andrewovega sošolca in dobrega prijatelja Maxa Walla, ko je v pristanišču na otoku Ios čakal ladjo do Aten, kjer bi se moral vkrcati na letalo za Dublin. Walla je vest o prijateljevi smrti tako pretresla, da se je v trenutku zgrudil. Reševalci, ki so prihiteli na prizorišče, niti njemu niso mogli več pomagati. Pozneje se je izkazalo, da je imel 18-letni Wall že dlje težave s srcem, in tokrat je zaradi prehudega stresa odpovedalo.

Nimam besed, s katerimi bi otrokom in staršem, še posebno staršem pokojnih dečkov, izrekel sožalje.

Njune sošolce je močno pretresla že prva smrt, ko so izgubili še drugega prijatelja, pa so nemudoma spakirali kovčke in se vrnili v domovino. »Nimam besed, s katerimi bi otrokom in staršem, še posebno staršem pokojnih dečkov, izrekel sožalje. Ne predstavljam si travme, ki so jo doživeli, ko so izvedeli, da sta njihova sinova, pred katerima je bilo še vse življenje, umrla. Neverjetno težko je tudi njunim sošolcem, prosimo jih, naj skrbijo drug za drugega v naslednjih dneh,« je v odzivu na tragedijo dejal Michael Martin, irski namestnik premierja ter minister za zunanje zadeve in obrambo.