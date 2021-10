Matterhorn vzel življenje mladega Slovenca

Znameniti Matterhorn je vzel še eno življenje. Po torkovi nesreči, v kateri sta umrla dva švicarska alpinista (24 in 25 let), je minulo nedeljo tam ugasnilo še eno življenje. Za vedno je oči zaprl 30-letni slovenski alpinist. Nesrečnik naj bi zdrsnil več sto metrov globoko, medtem ko so njegovega plezalskega partnerja reševalci našli nepoškodovanega.

