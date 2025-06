Matija potrpežljivo čakal svoji žrtvi, motiv za krvavo dejanje še ni znan

Hrvaška policija je objavila posnetek aretacije osumljencev za petkov dvojni umor v garaži stanovanjske zgradbe v Zagrebu. Preiskava je pokazala, da se je storilec, pripadnik hrvaške vojske, do kraja zločina pripeljal z motornim kolesom, se nato skril in približno uro čakal na žrtvi. Ko sta sedli v avto, se jima je približal in ju večkrat ustrelil. Nato se je odpeljal do svojega pomočnika. Devetindvajsetletni Matija M. je osumljen, da je v petek umoril 30-letno Andreo K. in 38-letnega Marijana C., pri tem pa naj bi mu pomagal 31-letni Fran R. Motiv za krvavo dejanje, ki je pretreslo Hrvaško, še ni znan.

Sporočili so tudi, da so kriminalistično preiskavo zaključili skupaj s pripadniki vojaške policije, ki deluje pod okriljem ministrstva za obrambo. Vojaška policija je sodelovala, ker je glavni osumljenec pripadnik častne enote, ki med drugim opravlja naloge varovanja predsednika države. Po poročanju hrvaških medijev se je Matija M. hrvaški vojski pridružil šele v starosti 25 let.

16 NABOJEV naj bi izstrelil v svoji žrtvi.

Matija M. se je po poročanju hrvaških medijev vojski pridružil pri 25 letih. FOTO: Cropix

»Devetindvajsetletnik je pritekel do njunega avtomobila, se mu približal z voznikove strani in iz neposredne bližine iz orožja izstrelil več strelov proti oškodovancema. Zaradi hudih ran, ki jima jih je povzročilo strelno orožje, sta 30-letnica in 38-letnik umrla na kraju dogodka,« so zapisali na policiji. Policija je pri obeh osumljencih opravila hišne preiskave, včeraj pa ju je zaslišal tudi preiskovalni sodnik in zanju odredil pripor.