Mati štirih otrok umrla, medtem ko so hčerke odpirale božična darila

Mlada mati štirih otrok je nenadoma umrla, medtem ko so njene hčerke odpirali darila, ki jih je kupila za božič, poroča Daily Mail. Ashley Stanik iz Avstralije je bivšemu partnerju in očetu otrok povedala, da se ne počuti dobro in da mora leči. Njena zadnja želja je bila posneti hčerkino reakcijo na odpiranje daril. Družina se skuša sprijazniti z nenadno smrtjo 33-letnice, saj ni bilo znakov, da bi bila v slabem zdravstvenem stanju. »Nič ni kazalo, da je karkoli narobe, zaradi česar še težje razumemo, kaj se je zgodilo,« je povedala njena svakinja Cassandra.

Stanik je na božični večer odšla po nakupe daril, naslednje jutro pa se je začelo v naglici. Po opravljenih preostalih pripravah na počitnice se je odpravila na kratek spanec. »Moj brat Kane jo je poskušal zbuditi okoli 14.30, a je bilo že prepozno. Zapustila nas je, «se spominja Cassandra. Medtem so njeni otroci, stari 17, 12, osem in štiri leta, odpirali darila, ki jih je prejšnji večer položila pod božično drevesce.

Trenutno so pri očetu, ki si ne more privoščiti pogrebnih stroškov, ker prejema invalidsko pokojnino. Družina tudi ne ve, kdo bo lastnik hiše, ki je na ime pokojnice. V začetku tega tedna so odprli stran GoFundMe za zbiranje denarja za plačilo pogreba in pomoč otrokom. »Želimo zbrati denar za pogreb in pomagati njenim otrokom. Na žalost nas je zapustila na božični dan. Otroci se morajo od nje posloviti, nihče pa ne ve, kako bo plačal pokop in koliko pomoči bosta potrebovala otroka, da se življenje vsaj delno normalizira,« piše v opisu.