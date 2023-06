Mati sester, ki sta umrli v nesreči: Odpuščam otroku, ki je ubil moji hčerki (FOTO)

Pisali smo o grozljivi prometni nesreči na vhodu v Dicmo, kraj v splitskem zaledju, kjer sta ugasnili življenji dveh sester, dveh mladih deklet, starih 21 in 25 let. Gre za Petro in Jeleno K. iz Kaštela. Na poti domov, ko sta zapuščala parkirišče, ju je v mercedesu ubil 19-letni mladenič.

Mati pokojnih hčera Renata Kelam se je s čustvenim sporočilom, objavljenim na facebooku, poslovila od svojih hčera. Sprva je citirala Sveto pismo: »Psalm 94,18–19. ' Če sem mislil: »Moja noga omahuje,« me je tvoja dobrota, Gospod, podpirala. Ko se v meni množijo vznemirljive misli, mi tvoje tolažbe razveseljujejo dušo,« je zapisala užaloščena mama

»Imam roke, ki so vaju objemale, izročam jih Materi božji, naj vaju močno objemata, dokler ne pride vajina mati, moja lepa in dobra otroka. Hvala ti Jezus, da si mi dal, da ju imam vsaj malo, da ju poljubljam, da ju objamem ... Naj vaju čuva, dokler ne bo prišla vajina mama, hčerki moji dobri, hčerki moji lepi« je objavila mati pokojnih deklet.

»Vajina mati odpušča otroku, ki je ubil moja otroka«

»Duša se mi trga, ko poljubljam vajini mrtvi in hladni telesi. Zakaj mi srce ne poči, da bi bila vajina mama danes z vama. Kristjani smo, odpuščamo, tako sem vaju tudi učila. Vajina mama, hčerki, odpušča otroku, ki je ubil moji hčerki,« je na koncu zapisala Renata Kelam.

Huda nesreča. FOTO: Pixsell

Kaj se je zgodilo?

Dekleti sta se v petek zvečer, 40 minut čez polnoč, odpravili domov. Starejša sestra je rojstni dan praznovala v gostinskem lokalu ob vasi. S parkirišča sta se odpeljala z osebnim vozilom znamke škoda octavia. V tistem trenutku je pripeljal mercedes, ki ga je vozil19-letni voznik iz smeri juga, torej iz Splita proti Sinju. Od sile udarca je vozilo, v katerem sta sedeli dekleti, odneslo 30 metrov visoko, motor pa je dobesedno izbilo iz avtomobila.

Dekleti sta umrli na kraju nesreče, 19-letnik pa se je lažje poškodoval. Bil je v šoku.

Petra se je ukvarjala s prodajo nepremičnin, Jelena je oboževala modo, delala je tudi v Italiji. Bili sta dejavni v cerkvenih krogih, tako kot njuna mati Renata, velika borka za ohranitev okolja v Lećevici, piše 24 Sata.