Mati prodala hčer pošasti za 30 odmerkov drog: kamera posnela zadnje trenutke deklice

Aurelia Salinas (42) iz Paragvaja je svojo hčerko Luz Maida (3) prodala preprodajalcu mamil in bivšemu partnerju v zameno za crack v vrednosti 10 evrov. Kmalu za tem je bila posiljena in ubita. Nekaj ​​več kot 24 ur kasneje so prestrašeni sosedje našli Luzino okrvavljeno truplo v zapuščeni hiši. Po prvih podatkih naj bi se zadušila.

Policija je povedala, da je bil Salinasova pod vplivom mamil in da ni bila videti zaskrbljena, ko je policija iskala dekle. Aretirali so njo in njenega nekdanjega partnerja, ki je kasneje priznal umor, pa tudi najstnika (17), ki naj bi bil prav tako vpleten v kruti zločin

Zadnji trenutki ujeti na kamero

Srhljivi posnetek nadzorne kamere prikazuje zadnje trenutke triletne deklice Luz Miada, ki je poskušala pobegniti iz krempljev preprodajalca. Ko se premikata po blatni poti, nosi Luz v eni roki in zdi se, da jo udarja z drugo roko, da bi se nehala zvijati.

Luzinega pogreba se je udeležilo več kot 300 domačinov, nekateri sosedje pa so pozneje zažgali hišo, kjer so našli njeno truplo.

Salinasova ima sicer še sedem otrok – med njimi tudi deklico (12), ki naj bi jo z njeno privolitvijo spolno zlorabljal 30-letni moški. Oba primera preiskujejo.