Mati na Hrvaškem najdenega mrtvega dojenčka je Slovenka?

Kot smo poročali, so v nedeljo v Zagorju našli mrtvega novorojenčka. Najden je bil v kraju Hlevnica, ki leži na meji s Slovenijo. Ležal je na prostem ob cesti v snegu. Še vedno ni izsledkov obdukcije, ki bi pokazala, kaj je bil vzrok njegove smrti.

Policija mrzlično preiskuje in išče mater mrtvega otroka. Prečesavajo registre nosečnic v tem kraju in okolici. Krajani so si enotni, da za tako dejanje ni opravičila, pa četudi je bilo dete rojeno mrtvo. Ugotavljajo, da v bližnji okolici ni bilo nosečnice, ki bi jo lahko obtožili tega dejanja. Sumijo celo, da bi lahko mati bila iz Slovenije. Policija podrobnosti preiskave ne želi razkriti.

Pretresena krajanka: »V glavi vidim fotografijo prizora, ki ga nisem videla«

Kot sta za Jutarnji list povedala krajana Romana Karničar in Štef Grilec, naj bi telo dojenčka obgrizle živali. Pravita, da so jima policisti, ki so prizor videli, povedali, da česa tako grozljivega še niso doživeli v svoji 20-letni karieri.

Omenjeni Grilec je lastnik posestva, na katerem so našli truplo. V nedeljo okoli štirih zjutraj se je odpeljal na delo, je voznik tovornjaka, in ko se je vrnil, ga je pred hišo pričakal policijski trak, ki onemogoča dostop. Tako Romana kot Štef sta zaradi dogodka pretresena. Romana se je v nedeljo opoldan odpravila k stricu na kosilo, okoli treh popoldan pa so na njuna vrata potrkali kriminalisti. Potem pa je od policistov izvedela, kaj se je zgodilo. Muči jo, da je morebiti šla mimo trupla, pa ga ni opazila. »V glavi vidim fotografijo prizora, ki ga nisem videla,« je za omenjeni medij povedala Karničarjeva. Meni, da jo dogodek še bolj vznemirja, ker ima tudi sama majhnega otroka. Z grozljivim dogodkom se težko spopada tudi njen stric Grilec. Policijski postopki namreč še vedno potekajo, njegova parcela je postala kraj preiskave, on pa mora nemoteno hoditi v službo.

O podobnem primeru smo poročali junija lani, ko je 31-letna hrvaška državljanka v vinogradu na Madžarskem blizu hrvaške meje rodila živega otroka in ga tam pustila. Dojenček je umrl, njo pa so oskrbeli v bolnišnici v Osijeku. Več o tem preberite tukaj.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.