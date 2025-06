Mati Klara v šoku, moški v restavraciji skrivaj fotografiral triletnega dečka (VIDEO)

»Bodite vedno na preži in nemudoma ukrepajte, če opazite, da nekdo slika ali snema vašega otroka. To ni normalno in zagotovo ne prihaja iz dobrih namenov,« opozarja Klara, mati triletnega dečka, ki je preteklo soboto doživela grozljivo izkušnjo na bazenu v rekreacijskem centru pri Petrovcu na Mlavi.

V pogovoru za Kurir je Klara podrobno opisala neprijetno situacijo in pozvala vse starše k večji pazljivosti.

»Okoli enajstih smo šli z bazena v restavracijo centra. Ko smo čakali naročeno hrano, sta v prostor vstopila dva moška, stara približno 60 let, v spremstvu dveh žensk. Sedli so blizu nas. V nekem trenutku je moj mož opazil, da jih snemajo, pripoveduje Klara.

Ko se je obrnila, je opazila, da eden od moških telefon naslanja na mizo in ga usmerja proti njim. »Nisem vedela, ali snema mene, moža ali sina, a takoj sem začutila, da nekaj ni v redu. Srčno sem si želela, da je snemal mene, ne sina,« dodaja.

Na fotografiji obraz njenega sina

S slabim občutkom je pristopila k moškemu in pred vsemi pogledala njegov telefon – na zaslonu je bila približana fotografija obraza njenega sina, ki je v tistem trenutku sedel očetu v naročju. Na sliki ni bilo nikogar drugega, samo otrokov obraz in del prsnega koša.

»Ponorela sem in zahtevala pojasnilo, moški pa je trdil, da je fotografiral po nesreči. Ena od žensk pri mizi je le hladno pripomnila, da s tem nima nič,« je še povedala pretresena Klara.

Policija: Nesprejemljivo, a brez nadaljnjega postopka

Mož je moškemu izbrisal sporno fotografijo in poklical policijo. Preiskava varnostnih kamer je potrdila, da je moški namenoma fotografiral otroka. Policist je s telefona uspel obnoviti izbrisano fotografijo in dejanje označil kot »nesprejemljivo in nerazumno«. A državni tožilec je odločil, da postopka ne bodo nadaljevali, saj je bil osumljeni državljan Bosne in Hercegovine.

Klara še vedno ne ve, kaj je bil namen moškega. »Najprej sem pomislila na pedofila, nato na trgovino z ljudmi. Kakorkoli že – to ni normalno vedenje, s to fotografijo je nekaj nameraval storiti. Še vedno sem prestrašena, a bom vztrajala, da se postopek nadaljuje. V ponedeljek bom na policiji zahtevala uradni zapisnik za svojega odvetnika,« je napovedala.

Vsem staršem pa je sporočila: »Nihče nima pravice slikati ali snemati vašega otroka. Če to opazite, takoj pokličite policijo.«

Pretresljivo izkušnjo je Klara opisala tudi na TikToku: