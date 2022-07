Mati iz Obrenovca brutalno pretepla triletnega otroka: Dovolj, da se ne premakneš (VIDEO)

Na twitterju se je pojavil posnetek brutalnega nasilja nad otrokom, nastal naj bi v Obrenovcu. Posnetek prikazuje mater, ki tepe triletnega otroka. Medtem ko malček leži na vzmetnici in joka, ga ona divje udarja z muholovko. »Dovolj, dovolj sem rekla, da se ne premakneš,« govori otroku, ki je od joka prebledel. Nato na kratko ogovori snemalca in odide iz sobe.

Kot piše Kurir, je tožilstvo v Obrenovcu potrdilo, da je bilo o posnetku obveščeno. »Policiji in centru za socialno delo smo odredili ukrepanje v zvezi s tem videoposnetkom in naročili, naj preverijo, ali je v tej družini že prišlo do prijav nasilja,« so povedali na tožilstvu. Neuradno je posnetek objavil brat ženske, ki udarja otroka. Vir je za srbski časnik še navedel, da je med njima prišlo do prepira, potem pa naj naj bi on zaradi želje po lahkem zaslužku posnetek, ki naj bi nastal pred dvema letoma, objavil.