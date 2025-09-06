Mateja brutalno pretepli, oropali in pustili ležati sredi ulice, a odgovarjali ne bodo

Sedem let po brutalnem napadu na študenta Mateja M. na območju Reke je sodni postopek proti štirim mladoletnikom, ki so ga pretepli in oropali, ustavljen. Napadalci tako nikoli niso odgovarjali za svoja dejanja, poroča Index.

Mateja iz Virovitice, takrat perspektivnega študenta drugega letnika fizike, so napadli februarja 2017. Štirje mladoletniki, katerih identiteta je znana, so ga hudo poškodovali in ga nezavestnega pustili ležati na ulici.

Napad se je zgodil 15. februarja 2017 pred Akademijo za uporabne umetnosti. Mladeniči so ga napadli, ker jim ni želel dati cigaret. Poskušal je pobegniti, a so ga ujeli, ga pretepli in med udarci je padel z višine dveh metrov. Utrpel je tudi zlom lobanje. Ko je negiben ležal na tleh, so mu vzeli denarnico, dokumente in ključe – pomoči pa niso poklicali.

Sojenja niso dočakali

Čeprav je bil sodni postopek sprožen, je reški občinski sodnik septembra 2024 odločil, da ustavi postopek. Razlog? Storilci so bili ob napadu mlajši mladoletni, saj so rojeni rojeni 2001. in 2002. leta, sojenje pa se je začelo šele leta 2020. Medtem so že dopolnili 21 let, zato jim sodnica za mladoletnike več ne more soditi.

»Niti ena obravnava ni bila izvedena, nekatere so odpovedali pol ure pred začetkom. Tožilka, ki bi morala poskrbeti, da se postopek zaključi, sploh ni reagirala. Bolj je zastopala obtožene kot Mateja,« je ogorčena njegova mati.

Posledice in boleča resnica

Matej je po napadu trpel hude posledice – izgubil je spomin, večkrat je bil hospitaliziran zaradi psihičnih težav in poskusov samomora. Zaradi travm je opustil študij, pred tremi meseci pa je bil celo pogrešan.

»Ta krivica ga je ubijala – in mene skupaj z njim. Samo želim si, da bi odgovarjali za vse, kar so storili. Verjela sem v pravosodje. Eden od napadalcev je krivdo celo priznal,« pravi obupana mama.