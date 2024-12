Masovni pretep na avtocesti A3: med točenjem goriva zavrela kri

Vozniki, ki so potovali po hrvaški avtocesti A3, so bili na enem od tamkajšnjih počivališč priča nevsakdanjemu prizoru. Na bencinski črpalki so se med točenjem goriva stepli trije moški.

Nekdo od očividcev je poklical policiste, preden so ti prišli na prizorišče pretepa, pa je del vročekrvnežev že odpeljal dalje. Kaj je botrovalo pretepu, policistom še ni uspelo ugotoviti. Udeležence obravnavajo zaradi kršitve javnega reda in miru.