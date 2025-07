Masaker v družinski hiši v Pleškovcu: Mama umrla, oče se bori za življenje, sin poškodovan

Po družinskem sporu v Pleškovcu je ena mrtva, druga pa se bori za življenje v Županijski bolnišnici Čakovec. Kot neuradno poroča portal Međimurski.hr, naj bi prišlo do prepira znotraj družine – eden od staršev je mrtev, drugi pa se bori za življenje. Poškodovan naj bi bil tudi njun sin. Sumijo, da je pokol zakrivil nekdo iz sorodstva, še dodaja omenjeni lokalni portal.

Međimurska policija je sporočila, da so v nedeljo ob 5.25 prejeli obvestilo, da so v družinski hiši v Pleškovcu našli dve osebi z vidnimi hudimi poškodbami po telesu. Ob prihodu reševalnih služb na kraj dogodka so našli 49-letnico, ki je zaradi poškodb umrla na kraju dogodka, medtem ko je bil 59-letnik s hudimi poškodbami, nevarnimi za življenje, prepeljan v bolnišnico v Čakovcu.

Zaradi suma nasilne smrti je na kraj prišla namestnica županijske državne tožilke, več informacij o okoliščinah dogodka pa bo znanih po zaključku ogleda kraja dogodka.