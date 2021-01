Masaker brez primere: šest trupel, med njimi tudi nosečnica in otrok

Skupina oboroženih moških je v ameriškem Indianapolisu izvedla pravi krvavi pohod, ki naj bi bil izveden načrtovano, zaenkrat pa še iz neznanega razloga. Policija je najprej na ulici našla ranjenega dečka, ki jih je pripeljal do grozljivega prizorišča množičnega poboja. Našli so šest trupel, med njimi sta bila tudi noseča ženska in otrok.Župan Indianapolisase je oglasil preko medijev in izrazil svojo zgroženost nad brutalnim zločinom. Obsodil je napad in povedal, da je takšnih napadov vse več in da zadeve uhajajo izpod nadzora. Policijski načelnik pa je še povedal, da je bil napad organiziran in da je bilo strelcev več. Dogodek ni bil povezan s preprodajo orožja, drogami in revščino, s katerimi se na ulicah omenjenega mesta borijo že leta, poroča 24sata.