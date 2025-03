Martina, ki je vrgla novorojenčka v zabojnik, ne bo šla v zapor: to je razlog

Martina J. (22) iz vasi Malošište v Srbiji je obtožena, da je 12. decembra lani svojega novorojenčka vrgla v zabojnik, zaradi česar je obtožena poskusa hudega umora. Kazni se bo izognila zaradi neprištevnosti.

Glede na ugotovitve psihiatrov iz Specialne zaporniške bolnišnice v Beogradu, ki so pokazale, da gre za osebo s psihiatričnimi težavami, je Višje javno tožilstvo v Nišu predlagalo, da se ji izreče varnostni ukrep obveznega zdravljenja na prostosti. Ker je izvedensko mnenje potrdilo sume, da ženska ni sposobna razumeti pomena svojih dejanj in jih nadzorovati, so bile potrjene tudi obtožbe njenih staršev in vaščanov Malošišta, da je Martina žrtev spolne zlorabe oziroma kaznivega dejanja spolnega občevanja.

Srbski kazenski zakonik v 179. členu določa, da se tisti, ki izkoristi duševno bolezen, duševno zaostalost, drugo duševno motnjo, nemoč ali kakšno drugo stanje osebe, zaradi katere ni sposobna upora za spolni odnos ali s tem izenačeno dejanje, kaznuje z zaporno kaznijo od pet do dvanajst let.

V tem primeru pa bi lahko moški, ki je spolno zlorabil Martino, za zapahi preživel celo do 15 let.

Drugi odstavek istega člena določa, da če zaradi tega dejanja pride do hude telesne poškodbe nemočnega človeka ali če je dejanje storjeno s strani več oseb, na posebej okruten ali poniževalen način, ali nad mladoletnikom, ali če je povzročilo nosečnost, se storilec kaznuje z zaporno kaznijo od pet do petnajst let.

Vedo, kdo je spolno zlorabil dekle

Martinina mati Jelena in celotna vas Malošište trdijo, da dobro vedo, kdo je spolno zlorabil dekle, in zahtevajo, da se ta moški kaznuje.

»To je moški iz doljevaške vasi Mekiš. Dela v podjetju za odvoz smeti v Doljevcu. Stalno je prihajal, ko smo bili doma in ko nas ni bilo. Nismo imeli pojma, kaj v resnici počne z Martino, niti nismo opazili, da je noseča. Odkar so Martino aretirali, ga nikjer več ni, ne prihaja več v našo vas po smeti, slišali smo, da so ga premestili na drugo območje. Zahtevamo, da tudi on odgovarja, uničil nam je življenje, Martina je zaradi njega trpela. On je bolj kriv kot naša hči, ona ni vedela, kaj dela, on pa je dobro vedel, kaj ji je storil,« je povedala ženska in dodala, da je tudi med policijskim zaslišanjem navedla ime moškega, za katerega je prepričana, da je oče njenega nezaželenega vnuka.

Sosedje so vse vedeli in opozarjali Martininega očeta

Pri preiskavi bi lahko pomembno vlogo imel tudi B. J., sorodnik in sosed te družine, ki je povedal, da je Martininega očeta opozarjal, naj ne sprejema teh moških v hišo. Poudaril je, da je bila deklica od otroštva duševno zaostala in da se njeno stanje zaradi pomanjkanja zdravljenja le še slabšalo.

Prav tako je še en sosed potrdil, da so Martino pogosto »obiskovali« moški iz doljevaškega komunalnega podjetja, da ima psihične težave in da vsa družina živi v izredno težkih razmerah.

Če se tožilstvo odloči sprožiti postopek proti očetu otroka, bo ključen dokaz DNK-analiza, torej primerjava biološkega materiala osumljenca z genetskim odtisom zapuščenega otroka, ki velja za zlati standard pri dokazovanju očetovstva.

Martina bo 17. marca stopila pred Višje sodišče v Nišu, kjer ji bodo izrekli varnostni ukrep, ki ga je predlagalo Višje javno tožilstvo. Na sojenje so povabljeni tudi njeni starši, pri čemer je njena mati napovedala, da bo tudi takrat priča in bo zahtevala odgovornost za očeta otroka.