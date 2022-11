Marku med pregledom prebodli črevesje

Srbska ministrica za zdravje prof. dr. Danica Grujičić je danes povedala, da je bila inšpekcija ministrstva za zdravje že v ponedeljek v bolnišnici v Ćupriji v zvezi s smrtjo Marka Stojanovića (30) iz Svilajnca, ki je umrl po zapletih, ki so se začeli s kolonoskopijo v tej bolnišnici. Ugotovili so, da so zaplet takoj sanirali, zdaj pa bodo oblikovali neodvisno strokovno komisijo za izredni zunanji nadzor, da ugotovijo, kaj je šlo narobe potem.

»Inšpekcija lahko poda svoje mnenje glede na to, kar vidi v zdravstveni dokumentaciji. Zaplet, ki je nastal med kolonoskopijo, je bil takoj ugotovljen. Pacienta so pripravili na operacijo, opravili slikanje trebuha in ga operirali. In za ta problem je poskrbljeno. Zakaj so se pojavili drugi zapleti, bo moral povedati izredni zunanji strokovni nadzor,« je povedala prof. Grujičić po odprtju kongresa Evropskega združenja za zgornji prebavni sistem v Beogradu.

Zunanji strokovni nadzor

Dodala je, da je tudi kot predsednica Republiške strokovne komisije za nevrokirurgijo vedno vztrajala, da se opravi zunanji strokovni nadzor. »Dogodek bo raziskala neodvisna komisija zdravnikov, ki niso sodelovali pri zdravljenju v bolnišnicah v Kraguljevcu in Čupriji, niti v Kliničnem centru v Beogradu. Potem bodo podali svoje objektivno mnenje. Inšpekcija dela na tem, najverjetneje bodo začeli že naslednji teden, tako da bomo kmalu imeli celotno sliko o tem, kaj se je dogajalo. Toda po prvih podatkih so storili vse, da bi mladeniču pomagali, ko je prišlo do zapleta. Na žalost se v medicini takšne stvari dogajajo. Bomo videli, počakali bomo na mnenje strokovnjakov, v komisiji bodo anesteziolog, splošni kirurg in gastroenterolog,« je povedala prof. Grujičič in dodala: »to je velika tragedija in družini izrekam sožalje.«