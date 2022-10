Marina spi na golem betonu: jé, kar ji kdo prinese, ima pa le eno željo

M. B. (46) je živela s partnerjem, ki jo je zlorabljal. Pravi, da jo je zaklepal in ni mogla niti do zdravnika. Nekako se ji je po 12 letih težkega življenja uspelo iztrgati iz krempljev nasilneža in se je vrnila v rodni Čačak, kjer živi v svoji hiši. A težava je, ker v hiši ni ničesar, piše Telegraf.

»Živela sem v Užicu. Zanosila sem in tam me je soprog zaprl v hišo – vse do ločitve. Vrnila sem se v svojo hišo v Čačku. Natančneje, nadstropje v hiši je moje, medtem ko v pritličju živi moj sorodnik, a ga niti ne videvam.

V hiši nimam ničesar. Dolg za elektriko je 111.000 dinarjev (94 evrov), vendar tega denarja nimam. Nimam niti pohištva, spim na tleh, a je zelo mrzlo, ker tla niso dokončana in je na tleh beton. Prihodkov nimam. Kar mi kdo prinese, to poje. Imam enega prijatelja in on mi pomaga pri hrani,« pravi Marina.

Ker prihaja zima, so za Marino pripravili v Srbiji dobrodelno akcijo, da bi lahko odplačala dolg za elektriko in da bi prišla do primernega gretja in hrane ...