Marijana trdila, da je vedeževalka, goljufala je ljudi in pobirala denar: v sefu našli milijone

Avstrijska policija išče Marijano M. (44), prevarantko, ki je trdila, da je vedeževalka z okultnimi močmi. Policija jo sumi, da je prevarala številne žrtve.

Leta 2024 je 56-letna ženska z Dunaja nasedla osebi, ki se je predstavljala kot Amela. Trdila je, da je vedeževalka, v resnici pa je bilo vse povezano z denarjem. Da bi povečala pritisk na osebo, je žrtev prepričala, da je nanjo padlo prekletstvo in da bodo v njeni družini smrti, če ne bo plačala. Ženska ji je v skupnem znesku izročila 730.000 evrov, nato pa je goljufinja pobegnila, poročajo tuji mediji.

Žrtev ji je denar izročila v treh ločenih gotovinskih transakcijah za domnevne »obrede čiščenja«, ki so potekali na Dunaju in v Badnu. Od takrat je Amela na begu, policija pa je ugotovila njeno pravo identiteto – gre za 44-letno Avstrijko Marijano M.

Policija že več mesecev intenzivno išče prevarantko na podlagi evropskega naloga za prijetje in sumi, da obstaja več žrtev. Med preiskavami na Dunaju in v Spodnji Avstriji so preiskovalci že zasegli različne predmete, vključno z nakitom in kovanci.

Sef je bil težak eno tono

Na ponedeljkovi tiskovni konferenci je državna policija Spodnje Avstrije skupaj z notranjim ministrom predstavila nova dognanja o primeru. Po njihovih navedbah so preiskovalci poleg vedeževalskih kart in amuletov zasegli več kosov strelnega orožja, približno 6,5 milijona evrov gotovine v različnih valutah ter 25 kilogramov zlata. Vse to so našli v skritem sefu, težkem 1.000 kilogramov, ki je bil shranjen v vili njenega sina (29) v kraju Maria Enzersdorf.

Strokovnjaki trenutno preverjajo avtentičnost in vrednost zaseženih dragocenosti. Marijaninega sina so aretirali zaradi suma sodelovanja pri goljufiji, vendar zavrača pričanje.

Je na begu

Policija sumi, da so bila kazniva dejanja storjena tudi v Švici in Nemčiji. Javnost prosijo, naj posreduje morebitne dodatne informacije, prav tako pozivajo vse potencialne žrtve, naj se javijo policiji.

Marijana naj bi v obdobju od septembra 2014 do novembra 2014 prevarala več ljudi in jim zatrjevala, da lahko prepreči »prihajajočo katastrofo«. Za to storitev je zahtevala 300.000 evrov.

Po neuradnih informacijah portala Telegraf.rs je bila Marijana že štirikrat obsojena zaradi goljufije, in sicer v Nemčiji, Avstriji in Švici. Trenutno je na begu.