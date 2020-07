Marijana (18) ga je napadla, a jo brani: Napil sem se in padel na nož

V Srbiji odmeva zgodba, ki spominja na pravo kriminalko. Marijana S. (18) je v soboto z nožem zabodla precej starejšega partnerja Stevana B. (36), poroča Kurir. A napadeni se je po prihodu policije odločil za nadvse bizarno romantično potezo. Oblastem je dejal, da je za dogodek kriv sam.



»Moja Marijana me ni zabodla. Malo sem popil in padel na nož,« je povedal. Poškodovanega Stevana so odpeljali reševalci, njegovo stanje pa je menda stabilno. Marijani so odredili pripor.



Kot so izvedeli srbski mediji, sta par že tri leta. Svojo ljubezen naj bi zaradi razlike v letih skrivala pred starši. Kot trdi vir, ki je spregovoril za Kurir, je nesrečni moški že dlje časa močno zaljubljen. Prijateljem je dejal, da ji bo našel odvetnika, saj da se je zabodel sam in da njegovo dekle nima nič pri tem.



V soboto zvečer, ko se je zgodil incident, sta zaljubljenca popivala na zabavi ob rojstnem dnevu. Prepir naj bi izbruhnil po prihodu domov, sta pa oba, tako trdijo viri, po naravi precej ljubosumna.