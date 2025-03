Marija odšla na zabavo, našli so jo deset dni pozneje ob cesti, polomljeno in na robu smrti

Tudi pri nas je platforma OnlyFans vir dodatnega zaslužka mnogih deklet, a čeprav se zdi kariera spletnega modela morda varna, ni temu vedno tako. To je na lastni koži občutila komaj 20-letna Ukrajinka Marija Kovalčuk, ki se je v začetku marca odpravila v Dubaj, da bi se udeležila sestanka z moškima, ki sta se predstavila kot predstavnika modne agencije.

Marija je novico delila z mamo in s prijatelji, ki jim je tudi povedala, da sta jo moška povabila na zabavo v enem od hotelov v Dubaju. Nato pa je mladenka izginila.

Zaskrbljeni svojci so dan po tem, ko so z 20-letnico izgubili stike, kar je bilo menda izredno nenavadno, kontaktirali lokalne oblasti in nemudoma je stekla iskalna akcija, ki pa več kot en teden ni obrodila sadov. Šele pred nekaj dnevi so pretepeno in povsem krvavo Marijo našli ob eni od cest v Dubaju.

Prestala že štiri operacije

Imela je zlomljeno hrbtenico, obe roki in nogi ter na robu smrti. Reševalci so jo nemudoma prepeljali v bolnišnico, kjer je prestala tri operacije, s katerimi so ji zdravniki rešili življenje, nato pa je morala pod nož še četrtič. Svetlolaska je še vedno v bolnišnici na intenzivni negi in za zdaj njeni najbližji samo upajo, da se bo izvlekla.

Ker ni pri zavesti, no more policistom pomagati pri iskanju storilcev, ki so jo skoraj ubili. »Menimo, da se ji je to zgodilo na zabavi, na katero je šla s tistima moškima, a nihče ne ve, kdo sta. Marija ni povedala, kako jima je bilo ime, a če sta imela slabe namene že od vsega začetka, dvomim, da sta ji sploh povedala svoji pravi imeni,« je medijem povedala mladenkina obupana mama Anna, ki je takoj, ko so jo policisti obvestili, da so našli njeno pogrešano hčer, sedla na letalo in odletela v Dubaj.