Marija (16) umrla med kopanjem, kriv je bil mobilni telefon

Komaj 16 let staro dekle je v italijanskem kraju Montefalcione umrlo med kopanjem v strašni nesreči. Kot poročajo tuji mediji, se je Maria Antonietta Cutillo namakala v kadi in se medtem brezbrižno pogovarjala s kolegico po mobilnem telefonu, ko ji je ta zdrknil iz rok in padel v kad, polno vodo. Tragedije ne bi bilo, če ne bi bil mobilnik priključen na električno omrežje. A je bil.

Ko se je nesreča zgodila, staršev ni bilo doma. Je pa kolegica, s katero se je pogovarjala, poklicala pomoč, saj je bil klic nenadoma prekinjen, klica s kolegico pa ni zmogla ponovno vzpostaviti. Ko so prišli na kraj, so lahko potrdili zgolj smrt dekleta.

Prvi takšen primer

Naj dodamo, da ne gre za prvi takšen primer. Leta 2020 je v Franciji 15-letni Tiffenn telefon padel v vodo med kopanjem. Reševalci so bili hitro na kraju, skušali so jo oteti smrti, a jim ni uspelo.

Leto prej se je podobno pripetilo 13-letnici iz Amsterdama. Iz vode jo je, potem ko je slišala krik, rešila mama. Pomoč je prihitela na kraj in reševalci so jo na srečo vseh uspešno rešili.

Ste prepričani, da znate ravnati z električnimi pripomočki? Nikar ne ponovite njihovih napak.

