Mariborčana sumijo umora rokometaša Denisa (27)

V hrvaškem Đakovu so včeraj pokopali 27-letnega Denisa Tota, ki naj bi ga dva moška in ženska v četrtek okrog pol četrte zjutraj do smrti premikastili pred nočnim lokalom v glavnem mestu Makedonije. Mladi Hrvat je že nekaj časa bival v tej državi, saj je igral za skopski rokometni klub Butel. Za žensko in enega od moških je preiskovalni sodnik odredil pripor, za drugim – ta naj bi tudi začel pretepati Denisa oziroma naj bi ga dvakrat dobesedno nokavtiral s krošejem – pa je razpisano iskanje. Makedonska občila poročajo, da naj bi šlo za v Mariboru rojenega 28-letnega slovenskega državljana Angela Gorgievskega, ki naj bi bil v mestu ob Dravi pred nekaj leti obsojen zaradi proizvodnje mamil, nazadnje pa naj bi živel v Skopju.

S pestmi, nogami in bokserjem

Tragedija se je zgodila pred skopskim klubom Privilege, kjer sta si Tot in trojica najprej izmenjala nekaj besed, nato pa naj bi se po rokometašu vsuli udarci. Ta je padel na tla in z glavo udaril v asfalt ter izgubil zavest, po njem pa je padalo še naprej. Pretepači so nato s prizorišča pobegnili, hudo ranjenega 27-letnika pa so odpeljali v skopski klinični center Matere Tereze, tam je v petek kmalu po poldnevu umrl.

Mladega rokometaša so pokopali včeraj.

Pomenljiv podatek sicer je, da naj bi iz bolnišnice sprva poročali, da Denis nima vidnejših poškodb in ga je najverjetneje zadela kap, celo njegov brat – ravno tako rokometaš – pa je sprva taki informaciji verjel, saj je na enem od družabnih omrežij zapisal: »Umrl je zaradi srčnega infarkta, ne pa zaradi telesnih poškodb, pretepov ali drugih neumnosti.« Ko pa so v javnost pricurljali posnetki nadzornih kamer pri lokalu, je postalo jasno, da je bil žrtev brutalnega napada, kar je takoj potrdila tudi skopska policija. Po njem naj bi padalo s pestmi, nogami in celo bokserjem ter palico.

Dva osumljenca za umor so policisti kmalu aretirali in preiskovalni sodnik skopskega sodišča ju je torej poslal v pripor, šlo naj bi za Andreja Kostovskega, ki mu je 22 let, in Klementino Levkovsko, ki šteje 19 let. »Po mojih zadnjih informacijah pa moškega, ki je začel pretepanje, še iščejo. On je prvi udaril rokometaša, ki se niti ni poskušal braniti, pozneje pa sta ga tudi druga dva z nogami udarjala v glavo,« je v izjavi za občila povedal glavni tožilec v Skopju Gavril Bubevski.

Nadzorne kamere so posnele brutalen napad pred skopskim nočnim klubom Privilege.

Na vprašanje hrvaških kolegov, ali je na begu res Angelo Gorgievski, je Bubevski skrivnostno odgovoril, da gre najverjetneje res zanj, da pa še ni znano, ali je še v Makedoniji ali pa je že pobegnil iz nje. »Zaradi njegovih udarcev je oškodovanec padel in nepremično obležal. Nato sta ga pretepali še dve osebi, še najagresivnejša je bila ženska, ki ga je z nogami na vso moč brcala v glavo. Pretepeni je v bolnišnici umrl zaradi hudih poškodb glave, ki so povzročile zastoj srca,« je povedal tožilec.

Droga za posilstvo Mariborski policisti so leta 2016 pri Gorgievskem torej našli GHB. GHB ali tekoči ekstazi, juice, »G«, gamma-OH je droga, ki učinkuje podobno kot heroin in pri prevelikem odmerku iz človeka naredi podivjanca ali popolnega apatika, so nam povedali poznavalci. Človek se v takem stanju ne zaveda sveta okrog sebe. GHB deluje kot zaviralec centralnega živčnega sistema in dovolj je že kapljica v pijačo (najbolj učinkuje v alkoholu), da lahko počnejo s teboj vse, kar se jim zljubi. Torej tudi posiljujejo. GHB povzroča tudi izgubo zavesti in spomina.

Dodal je še, da na posnetkih ni videti le brutalnega napada na mladega Hrvata, ampak tudi, da so mu očividci – kar nekaj ljudi naj bi sicer v bližini mirno spremljalo pretep – pozneje poskušali pomagati z oživljanjem in masažo srca. »Obstajajo tudi indici, da so mu po pretepanju pomoč ponudili celo napadalci, a tega še ne morem potrditi.«

Zadet vijugal po Mariboru

Štajerski policisti pa so leta 2016 zares stopili na prste Mariborčanu Angelu oziroma Andzhelu Gorgievskemu, potem ko se je s puntom nadvse čudno vozil po mariborskih ulicah. V noči na 6. junij se je po poročanju Večera v Mladinski ulici v središču mesta med vijuganjem zaletel v kar pet parkiranih avtomobilov, s kraja nesreče pa pobegnil, a ga je očividka prijavila policiji. Gorgievski ni prišel daleč, s poškodovanim avtom je obstal na cesti v Košaškem dolu blizu svojega doma. Tam naj bi imel podjetje za izposojo osebnih vozil.

Laboratorij za izdelavo sintetičnih drog so policisti v Šentilju odkrili leta 2016. Foto: PU Maribor

Policisti so mu ponudili alkotest in presenečeno ugotovili, da je napihal 0,0. Šele strokovni pregled v kliničnem centru je razkril, da res ni pijan, je pa bil popolnoma zadet. In ne le da je bil pod vplivom mamil, med preiskavo njegovega avta so našli škatlo s tabletami in kristalno snovjo. Sumljiv paket so zasegli in ga poslali v nacionalni forenzični laboratorij – izkazalo se je, da je Gorgievski imel v škatli amfetamin in tako imenovano posiljevalsko drogo GHB.

Septembra istega leta so policisti v Šentilju na podstrešju hiše, v kateri je živel pozneje soobtoženi Silvester Jošt, odkrili laboratorij za izdelavo sintetičnih drog. Na to, da se v tej hiši dogaja nekaj čudnega, je policiste opozorila Joštova sorodnica, ki si jo je prišla ogledat zaradi dedovanja. Ko pa so preiskovalci zločinov vstopili v zgornje nadstropje hiše, so hitro ugotovili, da so bila mamila, ki so jih našli v avtu Gorgievskega, proizvedena ravno v tem prostoru.

Kot je pozneje povedal tedanji šef mariborskih kriminalistov Robert Munda, so v hišnih in osebnih preiskavah ter preiskavah vozil zasegli približno 0,8 kilograma in okoli 60 mililitrov prepovedane droge GHB, nekaj tablet amfetamina, okrog 0,4 kilograma amfetamina, nekaj manj kot dva litra tekočine amfetamina, nekaj tablet lorazepama, dva prostora, posebej prirejena za gojenje konoplje, v enem je bilo dvanajst takih sadik, nekaj več kot 0,5 kilograma konoplje, prirejeno lovsko puško z daljnogledom, več nabojev, teleskopsko palico, več elektronskih naprav (mobilni telefoni, računalniki) in digitalnih tehtnic.

Policisti sumijo, da je v umor v Skopju vpleten tudi slovenski državljan. Foto: Milena Zupanič

In čeprav na prvi pogled odkrite droge ni bilo veliko, je Munda poudaril, da je šlo za pomembno odkritje: »To so substance, ki so toliko bolj nevarne, sploh če so proizvedene v takšnih razmerah, kot so bile te.« S tem je mislil ravno na laboratorij za izdelavo sintetičnih drog, v katerem so kriminalisti poleg kemikalij, predhodnih in vmesnih sestavin za izdelavo droge, kisline in topil našli tudi tabletirni stroj za izdelavo tablet z različnimi logotipi.

V zaporu na odprtem oddelku

Marca 2017 so grešnike privedli na kazenski oddelek mariborskega okrožnega sodišča. Poleg Gorgievskega in Jošta sta morala na zatožno klop sesti še Eno M. in Erik Leb, saj so preiskovalci na predmetih, povezanih s proizvodnjo nevarne sintetične droge, našli njune biološke sledi.

V Makedoniji je za umor predpisana kazen najmanj 10 let zapora ali celo dosmrtna ječa.

Prvoobtoženi Gorgievski je v sodni preiskavi očitke zanikal in odgovornost poskušal prevaliti na druge. Edini od obtožencev se je sicer znašel v priporu. Ko pa je izvedel, da ga ni izdala le pri njem zasežena droga, ampak tudi dejstvo, da je v prostorih, kjer so jo proizvajali, tudi on pustil svoje sledi DNK, si je premislil. Z višjo tožilko Janušo Kušar Rotman se je pogodil za priznanje krivde po hitrem postopku. Sodišče je predlogu sledilo ter ga obsodilo na dve leti in pol zapora, namenilo pa mu je še posebno ugodnost, kazen je namreč smel prestajati na odprtem oddelku mariborskih zaporov v Rogozi. Krivdo sta priznala tudi Leb in Jošt. Za prvega je tožilka predlagala dve leti zapora, za drugega štiri mesece manj in soglašala, naj kazen namesto za rešetkami odslužita z družbenokoristnim delom.