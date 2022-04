Mariborčan, ki ga je zaradi smrti rokometaša Denisa iskala policija, se je predal

Hrvaški mediji pišejo, da se je 28-letni slovenski državljan, Angel Georgievski, ki je osumljen, da je brutalno pretepel hrvaškega rokometaša Denisa Tota, predal makedonski policiji. Poročajo, da je notranje ministrstvo potrdilo, da se je oseba A. G., ki so jo z mednarodno tiralico iskali zaradi strašnega zločina, že predala policistom na območju Skopja. Odredili so 30-dnevni pripor.

»O prijetju me je obvestil minister za notranje zadeve Severne Makedonije Oliver Spasovski in še enkrat izrazil obžalovanje zaradi vsega, kar se je zgodilo,« je za Jutarnji dejala hrvaška veleposlanica v Severni Makedoniji Nives Tiganj.

Poročajo še, da se je Georgievski, ki so ga policisti intenzivno iskali in za njim celo razpisali mednarodno tiralico, predal ob 1.20 ponoči. Več podrobnosti ni znanih. Za rešetkami so zdaj vsi trije osumljenci za uboj hrvaškega rokometaša.

Napad na Tota, ki je igral za skopski rokometni klub Butel, se je zgodil 7. aprila pred skopskim klubom Privilege. Posnetki nadzornih kamer so pokazali, da si je Tot s trojico osumljenih izmenjal nekaj besed, nato pa so se nanj vsuli udarci. Po udarcih je padel na tla, z glavo udaril ob asfalt, napadalci pa so ga še naprej udarjali. Pretepači so s prizorišča zbežali, hudo poškodovanega rokometaša pa so odpeljali v bolnišnico, kjer je tudi umrl.

Poleg v Mariboru rojenega slovenskega državljana sta v priporu z njim še 22-letni Andrej Kostovski in 19-letna Klementina Levkovska.