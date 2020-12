Manekenka zabodla moža: domov pripeljal ljubico, da bi jima skuhala večerjo

Ruska vrhunska manekenka Lilia Sudakova (26), ki je med drugim krasila tudi naslovnico revije Vogue, je bila obtožena, ker je svojega moža zabodla do smrti.



Usodnega večera je po poročanju ruskih medijev Sergej Popov (28) pijan prišel domov, kjer ga je čakala žena, a ni bil sam, s seboj je pripeljal žensko, ki jo je pred tem spoznal v baru, in od žene zahteval, da jima skuha večerjo. Sudakovo je to tako razjezilo, da je v besu moža napadla z nožem in ga zabodla. Takoj je poklicala policijo, a je bilo za moža že prepozno.



Manekenkina mama Irena Sudakova (48) pa je policij zatrjevala, da ni bilo čisto tako in da je hči po nožu posegla v samoobrambi, da bi se ubranila napada moža, ki je več let nad njo izvajal nasilje. Besede mame, da je bil Popov alkoholik in agresiven do hčerke, je pritrdila tudi stilistka Karolina Pavlovskaja.



Vendar pa je manekenka, ki je razpoznavna po svojih naravno rdečih laseh, policiji, ko je prišla na prizorišče priznala, da je moža zabodla iz ljubosumja, kasneje pa je zgodbo spremenila in se sklicevala na samoobrambo. Če bo obsojena, ji grozi do 15 let zaporne kazni.