Mami Mateja Periša pomagali reševalci, njene besede ob smrti sina pretresejo

Kot smo že poročali, je mrtvi mladenič, ki so ga v Donavi v bližini Beograda našli mornarji, pogrešani Splitčan Matej Periš. To je potrdila DNK-analiza, so sporočili iz srbskega notranjega ministrstva. V Beograd se je takoj po novici, da so v Donavi našli truplo mladeniča, odpravil oče Nenad Periš.

Medtem pa srbski mediji poročajo, da je mami Mateja Periša iz Splita jpostalo slabo, ko je izvedela, da truplo, najdeno v Donavi, pripada njenemu sinu. Posredovali so reševalci, ki so jo kasneje odpustili v domačo oskrbo.

Mama Mateja Periša se po izginotju sina na bregu Save ni javno oglašala, po grozljivih informacijah pa se je vsem na kratko zahvalila za podporo:

»Hvala, hvala za sožalje,« je dejala za srbski Blic.