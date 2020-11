Mama sinka (4) porinila v reko, ob truplu jokali pretreseni reševalci

Iz nemškega Rothenburga poročajo o grozljivem zločinu. Okrog enih ponoči so potapljači našli truplo štiriletnika, ki bi ga je domnevno umorila njegova mati.



Pred grozljivim dejanjem je bila ženska z otrokom v bolnišnici, je za Bild potrdil javni tožilec Martin Schanz. Okrog 21. ure so policisti prejeli prijavo, da sta mati in sin izginila iz bolnišnice, temu pa je sledila velika iskalna akcija. Ko so mater našli, je med zaslišanjem priznala, da je otroka porinila v reko, a menda po nesreči.



Nemški mediji so ob tem poročali, da so reševalci jokali, ko so iz reke povlekli truplo malčka. Pristojno tožilstvo je že potrdilo, da je mati osumljena umora.