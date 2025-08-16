Mama rešila svojo hčer, a sama v veliki tragediji izgubila življenje

BBC poroča o tragediji, ki se je zgodila v britanskem mestu Blackbourn. V nesreči, ki se ne dogaja pogosto, je življenje izgubila 32-letna ženska. Po besedah reševalne službe so jo našli blizu vhoda v park malo po 20.30.

Kot je povedal svetnik območja Blackbourn z Darwenom, sta njen mož in 9-letni sin hodila pred njo in njuno 5-letno hčerko, nato pa je prišlo do tragedije. Po besedah enega od članov družine je ženska umrla zaradi veje, ki je padla, je pa ob tem rešila hčerkino življenje, saj jo je še pravi čas porinila stran, tako da je preživela.

Sorodnik pokojne je po poročanju omenjenega medija povedal, da so v Blackbourn pripotovali sorodniki iz cele države, da bi prišli na njen pogreb in se tako poslovili od nje.