BLACKBOURN

Mama rešila svojo hčer, a sama v veliki tragediji izgubila življenje

Po besedah reševalne službe so jo našli blizu vhoda v park malo po 20.30.
Fotografija: Simbolična slika FOTO: Barbaraaaa Getty Images
Odpri galerijo
Simbolična slika FOTO: Barbaraaaa Getty Images

A. Ka.
16.08.2025 ob 21:12
16.08.2025 ob 21:22
A. Ka.
16.08.2025 ob 21:12
16.08.2025 ob 21:22

Poslušajte

Čas branja: 1:02 min.

BBC poroča o tragediji, ki se je zgodila v britanskem mestu Blackbourn. V nesreči, ki se ne dogaja pogosto, je življenje izgubila 32-letna ženska. Po besedah reševalne službe so jo našli blizu vhoda v park malo po 20.30. 

Kot je povedal svetnik območja Blackbourn z Darwenom, sta njen mož in 9-letni sin hodila pred njo in njuno 5-letno hčerko, nato pa je prišlo do tragedije.  Po besedah enega od članov družine je ženska umrla zaradi veje, ki je padla, je pa ob tem rešila hčerkino življenje, saj jo je še pravi čas porinila stran, tako da je preživela.

Sorodnik pokojne je po poročanju omenjenega medija povedal, da so v Blackbourn pripotovali sorodniki iz cele države, da bi prišli na njen pogreb in se tako poslovili od nje.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

tragedija smrt mama

Priporočamo

Močno zavrelo na Hrvaškem! Varnostniki obračunali s Slovencem in partnerko
Novinar sporočil, kako huda je poškodba Dončića
Mama rešila svojo hčer, a sama v veliki tragediji izgubila življenje
Arso popoldne prižgal alarm za točo, za jutri izdal rumeno in oranžno opozorilo

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Močno zavrelo na Hrvaškem! Varnostniki obračunali s Slovencem in partnerko
Novinar sporočil, kako huda je poškodba Dončića
Mama rešila svojo hčer, a sama v veliki tragediji izgubila življenje
Arso popoldne prižgal alarm za točo, za jutri izdal rumeno in oranžno opozorilo

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.