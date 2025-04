Srce parajoče: 20-letnik najprej postal junak, nato je izgubil življenje (FOTO)

Iz ZDA poročajo o tragediji, v kateri je življenje izgubil 20-letni mladenič Alejandro Gonzalez. Po poročanju portala mlive.com je Gonzalez, ki se je izobraževal v Michiganu, s prijatelji in prijateljicami obiskal Cancun. Tam so 20. aprila zvečer plavali v morju, nato pa se je zgodila tragedija. Med plavanjem je njegovo prijateljico odnesel tok. Pogumni Gonzalez pa je šel za njo in ji pomagal, da se je rešila, žal pa je nato sam izginil. Čez nekaj dni je njegova družina od uradnikov izvedela, da so ga našli mrtvega. Njegova družina je po izginotju na spletni strani gofundme.com začela tudi zbirati denar, da bi ga pripeljali domov oziroma da bi lahko plačali nastale stroške.

Mama je na Facebooku objavila sliko preminulega 20-letnika, ki je nastala preden je ta umrl. »Slika je z večera, ko je šel v vodo, nasmeh na njegovem obrazu me spominja, kako srečen je bil, da je bil s prijatelji in da je preživljal čas nekje na novem. Lepo je vedeti, da je bil tako srečen,« je zapisala.

