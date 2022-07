Mama ni dočakala obsodbe: pevko Jeleno je brutalno umoril mož Zoran

Zoran Marjanović je obsojen na 40 let zaporne kazni zaradi umora žene in pevke Jelene Marjanović, poroča Blic. Kljub temu je po izreku sodbe s papirji v roki zapustil sodišče, pri tem pa ga je spremljala zdajšnja partnerica Zorica. Zunaj ga je pričakal sin Uroš, ki se mu je rodil v prvem zakonu. Pridružil se je še Zoranov brat in napotili so se v kavarno, nato pa so se s srebrnim mercedesom odpeljali v družinsko hišo v beograjskem predelu Borča (občina Palilula).

Policija je po ureditvi vseh administrativnih zadev Marjanoviča kasneje prijela na domu in ga vklenjenega odpeljala na prestajanje zaporne kazni.

Pred smrtjo zelo trpela

Jelenino truplo so našli 2. aprila 2016. Sodni izvedenec in nekdanji minister Zoran Stanković je na sojenju dejal, da so jo ubili na grozovit način in da je pri tem zelo trpela. Trdi tudi, da so jo ubili prav na tistem mestu, kjer so jo našli – na nasipu rečnega kanala v Crvenki. »Kot kaže, je bila umorjena v hudem afektu ... To kažejo številne rane in njihova mesta.« Umrla je zaradi osmih udarcev v glavo z neznanim predmetom. »Ne izključujem možnosti, da sta bila dva morilca z dvema različnima orožjema.« Na pričanju je povedal tudi, da je Jelena verjetno bežala in pri tem izgubila desni čevelj, mobilni telefon in lasno gumico.

Živela za dan, ko bodo našli morilca

Mati umorjene Zorica Krsmanović je leta 2016 dejala: »Živim za ta dan, ko bodo prijeli morilca moje Jelene. Da ga pogledam v oči in ga vprašam, zakaj. Želim ga videti, in potem lahko umrem.« Žal tega dne ni dočakala. Le nekaj mesecev po smrti Jelene je po hudi bolezni preminila. Alo je takrat poročal, da je tik pred smrtjo klicala Jeleno ...