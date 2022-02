Mama: Moški je vabil hčerko (10) v avto, policija vse potrdila

Mama iz Zagreba je v eni od hrvaških facebook skupin zapisala, da je njeno hčerko v torek okoli poldneva skušal ugrabiti neznani moški. V objavi je zapisala, da se je njena 10-letna hčerka vračala iz šole, ko se je ob njej ustavil črni avtomobil, poročajo hrvaški mediji.

»Moški ji je rekel, da ga je poslala njena mama, da jo prevzame. K sreči je moja deklica nadaljevala hojo. Šolo sem obvestila in zdaj se bo pri nas oglasila še policija. Svojim otrokom prenesite, naj se varujejo. Policisti zdaj po naselju iščejo kamere,« je zapisala.

Trdi, da gre za mladega moškega s svetlimi lasmi, oblečenega v črno jakno. Dodaja , da so ji policisti povedali, da gre za drugi podobni primer v desetih dneh na območju Zagreba.

Iz zagrebške policije so za Dnevnik.hr potrdili, da so prejeli prijavo okoli 12.40 ure o »komunikaciji neznanega otroka in moškega«. Policija primer preiskuje.