Mama iz pekla: pred petimi leti zapustila mladoletne otroke, niti stranišča niso znali uporabljati

Policija je aretirala mamo iz ameriške države Michigan, saj sumijo, da je več let zanemarjala in zlorabljala svoje otroke ter jih silila živeti v nemogočih razmerah.

Zdaj 34-letna Američanka je vsakih nekaj let odšla neznano kam, sina in dve hčerki pa pustila prepuščene same sebi, nazadnje se je to zgodilo leta 2020, ko se ni več vrnila. Otroke, stare 15, 13 in 12 let, so policisti našli šele pred nekaj dnevi, ko jih je poklical lastnik hiše, katere podnajemnica je bila njihova mama, ki pa se mu že več kot en mesec ni oglašala na telefon, od oktobra pa ni plačala najemnine. In policisti so bili povsem zgroženi nad razmerami, v katerih so živeli.

»Med dolgoletno kariero na tem področju še nisem videl tako grozljivega in dolgotrajnega primera zanemarjanja in zlorabe mladoletne osebe,« je dejal šerif Michael J. Bouchard. V skoraj petih letih je deček menda zapustil hišo le dvakrat, tako so mu menda povedali sosedje, enkrat, da bi se bos sprehodil po travi, in drugič, da bi preveril pošto.

Niso znali uporabljati stranišča

»Otroci niso znali uporabljati stranišča, niso si znali umivati zob, se prhati. V prostorih so bili kupi smeti, pomešani s fekalijami, ki so ponekod segali tudi več kot meter visoko. Tudi kad in umivalniki so bili polni fekalij,« je grozljive razmere opisal šerif. Na vprašanje, od česa so živeli, je deček odgovoril, da so jim enkrat tedensko dostavljali pripravljene obroke, od kod in kako so zanje plačali, najstnik ni znal povedati, so pa v zadnjem času dobivali hrane vedno manj, zadnjih nekaj mesecev je bila to denimo štruca kruha vsakih nekaj dni, s katero so se morali nasititi vsi trije.

Odkar jih je zapustila mama, nihče od trojice ni hodil v šolo, ker niso znali prati oblačil, so bili umazani in razcapani, umazane so imeli tudi lase, nohte polomljene, tiste na nogah pa dolge po več centimetrov, kar jim je močno oteževalo hojo.

Mamo so policisti našli v drugem mestu, aretaciji pa se menda ni upirala. Dejala je, da oče otrok ni bil del njihovih življenj, nekaj let je preživel v zaporu, z otroki pa ni imel nobenega stika. Mamo, njenega imena zaradi zaščite otrok in njihove identitete niso razkrili, zdaj čaka sojenje in mnogo let za rešetkami, otroke pa so socialni delavci odpeljali v bolnišnico, od koder so sporočili, da je z njimi vse v redu. Vsaj fizično. Zdaj jih bodo namestili v rejniško družino, sosedje, ki se jim menda ni sanjalo, kaj se dogaja za stenami hiše, kjer so živeli zapuščeni otroci, pa za otroke zbirajo denar, da bi jim malce olajšali vsaj prihodnost.