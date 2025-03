Mama in enoletna hči umrli v požaru na Airbnbju (FOTO)

Tragičen požar v najemni hiši na platformi Airbnb v mestu Clinton v ameriški zvezni državi New York je oktobra 2024 zahteval življenji 35-letne Shannon Hubbard in njene enoletne hčerke Maggie. Policija je po preiskavi ugotovila, da v hiši niso delovali požarni alarmi, zato so lastnika, Dennis in Meredith Darcy, obtožili uboja iz malomarnosti.

Požar je izbruhnil 13. oktobra 2024 okoli 22:30 po lokalnem času. Shannon in njen mož John sta bila zunaj na terasi, ko sta opazila dim. Shannon je možu naročila, naj takoj pokliče gasilce, sama pa je stekla v hišo, da bi rešila njuna otroka.

Ko so gasilci in reševalci prispeli na kraj dogodka, so Shannon in njuna otroka, 3-letnega Jacka in enoletno Maggie, našli v zgornjem nadstropju hiše ter jih nemudoma odnesli ven. Vse štiri so prepeljali v bolnišnico, a za Shannon in Maggie je bilo prepozno.

Požar bi lahko preprečili

Preiskava je pokazala, da je bil vzrok požara dimniški kanal, ki se je vnel zaradi nepravilnosti pri vzdrževanju, a ogenj ni bil podtaknjen. Hiša je bila v hudem nasprotju s požarnimi in gradbenimi predpisi, saj ni imela ustrezno delujočih dimnih alarmov.

»To tragično nesrečo bi lahko preprečili,« je povedal državni tožilec okrožja Dutchess Anthony Parisi. »Smrt Shannon in male Maggie je boleč opomin, kako ključni so požarni alarmi za varnost.«

Lastnika hiše pred sodiščem

Dennis (57) in Meredith (55) Darcy sta bila obtožena dveh ubojev iz malomarnosti (kaznivo dejanje razreda C v ameriškem pravu). Sodnik jima je določil varščino 50.000 dolarjev v gotovini ali do 200.000 dolarjev v obliki zavarovane varščine, ki sta jo že plačala. Na sodišče se morata znova zglasiti 7. aprila.

Skupnost v žalovanju

Shannon je bila priljubljena učiteljica v vrtcu na osnovni šoli Chatham. Ravnatelj šole jo je opisal kot »predano vzgojiteljico, ljubečo osebo in srčno članico skupnosti«.

Tudi policijski oddelek v mestu Dennis, kjer je zaposlen njen mož John, je izrazil sožalje: »John Hubbard je cenjen član naše skupnosti in naš prijatelj. Vsi globoko žalujemo z njim.«

Po tragediji so prijatelji in dobrotniki začeli zbirati sredstva za družino. Do zdaj so zbrali že več kot 246.000 dolarjev v podporo Johnu in njunemu preživelemu sinu Jacku, poroča people.com.

