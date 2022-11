Mati imela hčer (8) vse življenje zaprto v hiši

Osemletna deklica je v nemškem Attendornu vse življenje preživela zaprta v hiši. Pod ključem jo je imela njena mati, nesebično pri tej ogabni zlorabi pa sta ji pomagala njena starša, sicer lastnika hiše. Višji državni tožilec Patrick Baron von Grotthuss je potrdil, da preiskava še poteka. 23. septembra letos je končno prvič prišla na svež zrak. Tisti dan jo je namreč policija našla v hiši.

Nikoli ni bila niti na travniku

Po odhodu od hiše so jo pregledali v otroški bolnišnici, kjer jim je povedala, da še nikoli ni videla gozda, bila na travniku ali se vozila z avtomobilom. Deklica lahko jasno govori in hodi, čeprav »sama komaj pleza po stopnicah ali premaguje grbine na tleh«, je dejal nemški tožilec. Ko se je deklica leta 2013 rodila, je bil oče prisoten pri porodu, čeprav sta bila z materjo ločena. Po šestih mesecih je oče na vetrobranskem steklu svojega avtomobila našel listek, na katerem je mati zapisala, da se bosta preselili v Italijo. Urad za mladino se je večkrat obrnil na stara starša, ki sta vedno trdila, da njuni hči in vnukinja živita v Italiji, je poročal Sauerlandkurier.

Da pri vsej zadevi nekaj zelo zaudarja, je policiji namignil sorodnik po materini strani družine. Dejal je, da sta z ženo pred kratkim obiskala sorodnike v Italiji, kjer naj bi bila deklica z materjo. Vendar pa so tamkajšnji sorodniki izjavili, da nobena od njiju tam ni nikoli živela. Prižgali so se alarmi in policisti in socialnovarstvene službe so preiskali hišo ter našli deklico in njeno mater.