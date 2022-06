Strašna tragedija: ko ga je dojila na dvorišču, so ga ugrabile in ubile

V tanzanijski vasi Mwamgongo se je zgodila strašna tragedija. Opice so vdrle na dvorišče in ugrabile dojenčka, medtem ko ga je mama dojila. Po ugrabitvi mesec dni starega otroka so ga vaščani poskušali rešiti, a je bil dojenček na žalost huje poškodovan in je pozneje umrl, poroča The Citizen.

Vaščani so sicer zaradi bližine narodnega parka navajeni imeti težave z živalmi. Vas Mwamgongo je namreč v neposredni bližini narodnega parka Gombe, zato vdori živali v vas niso redki.