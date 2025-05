Mama Danke Ilić znova na zaslišanju: »Tistih sedem minut je še vedno največja uganka«

Izginotje dveletne Danke Ilić, ki je 26. marca lani skrivnostno izginila v naselju Banjsko Polje pri Boru, še vedno buri duhove. Kljub obtožbam zoper delavca javnega komunalnega podjetja Srđana Jankovića in Dejana Dragijevića, ki sta osumljena umora deklice, primer ostaja poln nejasnosti.

Po poročanju Kurirja je višje sodišče v Negotinu zahtevalo novo zaslišanje Ivanе Ilić, materе pokojne Danke, ki je bila nazadnje z njo. Preiskovalci želijo natančneje razjasniti dogajanje v odločilnih minutah dekličinega izginotja.

»Tistih sedem minut je še vedno največja uganka«

Kot razkriva vir blizu preiskave, je Ivana ključna priča, saj je ravno ona pripeljala hčerko na staro družinsko posestvo v Banjskem Polju, kjer je Danka izginila. Ivana je že med prvotno preiskavo omenila, da je v času izginotja opazila osumljenca v bližini hiše.

Tokratno zaslišanje bo po napovedih osredotočeno na časovne intervale, ko naj bi Ivana prišla na posestvo, kdaj naj bi opazila delavca JKP Vodovod, in kdaj je o izginotju obvestila soproga ter policijo.

Rekonstrukcija dneva izginotja

Ivana Ilić je bila prvič zaslišana aprila lani v Zaječarju, kjer je podala podrobno izjavo o dogajanju tistega dne. Zjutraj sta jih v stanovanju obiskala tast in tašča, nato pa je Ivana s starejšim sinom pospravljala, medtem ko se je Danka igrala. Okoli 12.45 naj bi se odločila, da otroka pelje v Banjsko Polje.

Na lokacijo naj bi prispela okoli 13.06, kjer je parkirala in otroka peljala na dvorišče. Med igro jo je sin prosil za vodo, Ivana je odšla do avtomobila, vzela stekleničko in mu jo podala. To naj bi trajalo približno dve minuti. Takrat je, kot je povedala, zadnjič videla Danko, ki se je odpravila po stezi proti vzpetini.

Panika, iskanje in prihod policije

Ko je opazila, da Danke ni več, jo je začela klicati in skupaj s sinom preiskala dvorišče. Ob 13.42 je poklicala moža in mu povedala, da je Danka izginila. Ta ji je svetoval, naj takoj pokliče policijo – kar je tudi storila.

Med iskanjem je opazila belo vozilo z oznako Vodovod in dva moška – enega v avtomobilu, drugega ob ograji, a njunih obrazov ni mogla videti. Avto naj bi bil prisoten eno do dve minuti.

Kmalu zatem je prispel njen mož Miloš s službenim vozilom, za njim pa tudi policija.

Bo novo zaslišanje prineslo preobrat?

Obtožena Srđan Janković in Dejan Dragijević ostajata osumljena za umor deklice, a prav čas izginotja, skupaj s pričevanjem Ivane Ilić, ostaja ključ do razumevanja poteka dogodkov. Preiskava se osredotoča na vprašanje, kaj točno se je zgodilo v odločilnih minutah – od trenutka, ko se je Ivana obrnila po vodo, do trenutka, ko je ugotovila, da hčere ni več.

Sodišče in tožilstvo upata, da bo novo pričanje Ivane Ilić pomagalo razjasniti še vedno nepojasnjene dele zgodbe, ki pretresa Srbijo že več kot leto dni.