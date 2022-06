Ker je ni mogla zadaviti z rokami, je šla po kabel

Jelena Špagović (27) je bila v sredo na višjem sodišču v Beogradu obsojena na 30 let zapora zaradi umora Majde Garović (80) v Zemunu leta 2019, poroča srbski Kurir.

Sodišče je ugotovilo, da je Jelena Špagović, hči pokojnega srbskega desničarskega politika Saše Dujovića, starko ubila iz koristoljubja. Usodnega dne je Majdo povabila v svoje stanovanje in ji povedala, da namerava poravnati 2450 evrov dolga, kolikor ji je pred časom posodila. Je pa med njima izbruhnil prepir, ko je povedala, da ji lahko vrne le 1200 evrov.

Jelena je nato Majdo s porcelanasto skodelico udarila v glavo, ki se je sesedla v naslanjač. Ob udarcu se je skodelica razbila, zato je obtožena vzela še eno in jo znova udarila v glavo, Majda pa se je branila z rokami. Potem je šla v kuhinjo in kot orožje uporabila še eno posodo. Nato jo je davila z rokami, a ker ni imela moči, je šla v kopalnico, vzela kabel in jo začela daviti. Nato je slekla še majico, jo ovila okoli kabla in še naprej davila. Na koncu je segla po dveh blazinah in jo dušila še s tem, dokler ni videla, da Majda ne diha več.

Po umoru vzela še nakit in denarnico

Po zločinu je morilka vzela nakit, ki ga je na sebi imela starka, nekaj kozarcev in denarnico, nato pa je truplo stlačila v potovalni kovček in očistila kri v dnevni sobi. Potem je, kot da se ni nič zgodilo, truplo pustila v stanovanju in odšla z bivšim možem otroku kupit čevlje. Tri dni pozneje je kovček odpeljala do smetnjakov, ga odvrgla in zažgala.