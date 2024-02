Mafijski šef iz zapora zbežal po rjuhah, zdaj so ga ujeli

V Franciji so zasačili in prijeli mafijskega šefa iz južne italijanske regije Apulija Marca Raduana, ki je pred letom dni pobegnil iz zapora. Raduano je bil eden najbolj iskanih zločincev v Evropi ter eden najbolj nevarnih iskanih italijanskih zločincev.

Štiriindvajsetega februarja lani je pobegnil iz strogo varovanega zapora Nuoro na Sardiniji. Prestajal je 24-letno zaporno kazen zaradi vodenja kriminalne mafijske združbe, tihotapljenja mamil, nezakonitega posedovanja orožja ter drugih resnih zločinov, piše na Europolovem seznamu najbolj iskanih zločincev v Evropi. Raduano je bil na Interpolovem seznamu desetih najbolj nevarnih iskanih italijanskih zločincev.

Pobegnil je na klasičen način, s pomočjo zavezanih rjuh. Kratek posnetek pobega so objavili tudi na družbenih omrežjih. Kazen bi moral prestajati do leta 2046, pobegnil pa je le nekaj tednov po tem, ko je bil obsojen še na dodatnih 19 let zapora.

Vodil je kriminalno združbo, ki še vedno deluje na območju Gargana v pokrajini Foggia in ki je povezana z drugimi mafijskimi klani. Njegova združba je izvrševala umore, trgovala z mamili in izsiljevala. Prijeli so ga na francoskem otoku Korzika, pred dvema dnevoma pa so prijeli tudi njegovo desno roko Gianluigija Troiana, ki je bil na begu od leta 2021. Sedaj je v zaporu v Granadi, kjer čaka na izročitev Italiji.