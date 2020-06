Maddie je mrtva

REUTERS PICTURES Predolgo so obtoževali starše, namesto da bi se osredotočili na iskanje pravega storilca, so kritike Portugalcem. FOTO: Andrew Fox/Reuters

Razpolagamo z zanesljivimi dokazi, to niso zgolj domneve ali namigi, zdaj poudarja nemški tožilec, ki si prizadeva razrešiti primer. Po trinajstih letih namreč še vedno ni jasno, kaj se je zgodilo s takrat triletno britansko turistko, a vse kaže, da je odgovoren večkratni spolni nasilnež, obsojen tudi zaradi prekupčevanja z mamili in posilstva,Ta zdaj sedi v zaporu in si prizadeva za pogojno izpustitev, zato o vpletenosti v izginotje deklice iz apartmaja v portugalskem letovišču ne želi govoriti, kot smo že poročali, a kot potrjujejo že znana dejstva, je danes 43-letnik več let živel na območju Algarveja in tam zagrešil številna kazniva dejanja, v njegovem avtodomu, s katerim naj bi tudi odpeljal, pa so odkrili številna otroška oblačila in kopalke.Portugalski testi DNK niso potrdili povezave med Nemcem in Maddie, toda nemški preiskovalci si nadvse želijo ponoviti analizo in uporabiti naprednejšo tehnologijo, prepričani so namreč, da bi lahko dokazali Brücknerjevo vpletenost v dekličino izginotje, še več, umor. Nemški tožilec je namreč znova zatrdil, da imajo dokaze, da je deklica mrtva, a zaradi interesa preiskave o njih ne more javno razpredati.A kot kaže, se je primer McCannove sprevrgel v tekmovanje med tremi državami, katera se bo prej dokopala do resnice, v veliko oviro pa je portugalski ponos, ocenjujejo strokovnjaki: portugalska policija namreč že leta 2012 ni dovolila Scotland Yardu vnovičnega testiranja las, ki so jih odkrili na kraju izginotja, zato je malo verjetno, da bodo ponovitev analize dovolili Nemcem.Ti so jih namreč po njihovem očrnili pred svetovno javnostjo, ko so jih okrcali, da so predolgo obtoževali starše za dekličino izginotje in tako zapravili dragoceni čas ter spregledali pomembne indice, namesto da bi iskali pravega storilca.