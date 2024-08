Luka po hudi prometni nesreči skrivnostno izginil: v avtu pustil vse dokumente

Iz Srbije poročajo o nenavadnem izginotju. Tako je pred tednom dni v Mladenovcu izginil Luka Vuksanović iz Beograda.

Na Instagram strani mladenovac_danas so objavili, da je Luka izginil po hudi prometni nesreči.

»V avtu je pustil osebne stvari, telefon in dokumente. Policisti ga tudi v obsežnem iskanju niso našli, okolico so pregledali trikrat. Prosim, če imate kakršne koli informacije, pokličite policijo ali družino,« so navedli.