Luka (37) umrl v svojem lokalu: morilec vprašal, kje je stranišče, nato pa ga ustrelil

Srbijo pretresa grozovit umor. V četrtek zvečer so v kavarni Ritual v Beogradu ubili lastnika Luko Žižića (37). Po pričevanju očividcev je morilec, ki je bil oblečen v delovno obleko, vstopil v lokal in vprašal, kje je stranišče, nato pa vzel pištolo in ustrelil Žižića, ki je v lokalu sedel s prijatelji. Storilec je nato stekel iz kavarne, iz grmovja potegnil električni skuter ter pobegnil. Na kraj umora so kmalu prispeli reševalci, a žal jim Luke ni uspelo rešiti.

Kot poroča Kurir, je storilec nosil masko in rokavice. Ko je začel streljati, je nanj skočil brat pokojnega in še nekaj drugih moških, pri tem pa je izgubil pištolo in eno rokavico.

Po neuradnih informacijah so prijatelji pokojnega storilcu sneli masko, varnostne kamere pa naj bi ujele tudi njegov obraz. Brat pokojnega naj bi se nanj spravil tudi z nožem, a je krvniku vseeno uspelo pobegniti.