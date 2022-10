Lola (12) umrla v grozljivih okoliščinah: to ji je storila morilka

Umor 12-letne Lole, o katerem lahko več preberete tukaj, buri duhove v Francijil. Spet je razvnel razprave o statusu imigrantov v tej državi. Kot osumljenka grozljivega dejanja, je v priporu 24-letna alžirska imigrantka Dahbia B., ki jo obtožujejo, da je deklico Lolo posilila, mučila in na koncu še ubila. Izkazalo se je, da ženska ni imela več dovoljenja za bivanje v Franciji in bi morala državo zapustiti, vendar pa institucije niso opravile svojega dela in poskrbele za izvršitev odločitve, piše Jutarnji list.

Zaradi tega se je pod plazom kritik s strani francoske desnice znašel predsednik Emanuel Macron, ki je včeraj družini ubite deklice obljubil vso podporo, kljub temu pa mu očitajo, da se je izneveril družini in drugim Francozom, ki že več let trpijo zaradi imigrantskega nasilja v državi. Prvakinja desnice Marie Le Pen je francosko imigrantsko politiko označila za preveč ohlapno in pozvala k zaustavitvi te nekontroliranega priseljevanja, katerega žrtev so po njenem umrla Lola in njena družina.

Spomnimo, da je Lola izginila pretekli petek, ko se po šoli ni vrnila domov. Nadzorne kamere njihovega doma so pokazale, da je deklica v stanovanjsko zgradbo vstopila v družbi ženske, ki je zdaj pridržana. Na posnetkih je tudi videti, da ji je pri skrivanju trupla pomagal 43-letni moški. Obdukcija je pokazala, da Lola ni umrla zaradi posledic poškodb, ki so jih nakazovale rane po licih, vratu in po hrbtu. Smrt je nastopila zaradi zadušitve.