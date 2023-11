Ljudje v šoku: stafford na knjižnem sejmu na kose raztrgal maltežana

Knjižni sejem v Pulju je bil v sredo okoli 15. ure zaradi grozljivega incidenta prekinjen. Stafford je brez povodca in lastnika stekel na dvorišče Doma hrvaških veteranov, kjer poteka knjižni sejem, in napadel manjšega psa, maltežana Ria, ki je bil z lastniki, piše Istra24.

Obiskovalci sejma so skušali ločiti psa, a to ni bilo mogoče, so za lokalni portal povedali očividci. Potem ko je Stafford ubil psa, ga je odvlekel še do ograje, kjer se je igral z umorjenim maltežanom.

Nihče se mu ni mogel približati. Občasni je stafford naredil krog po dvorišču, nato pa se je vrnil h kužku, piše Istra24, kjer so tudi objavili fotografije.

Zaradi incidenta so organizatorji sejma za eno uro zaprli vse vhode na dvorišče do prihoda predstavnikov zavetišča za živali. Predstavnik je okoli 16.15 nevarnega psa ujel in ga odpeljal. Na kraju je bila tudi policija.

Lastniki maltežanov so v šoku

Stafford je imel na sebi čip, na katerem so podatki o psu. Policija je potrdila, da je lastnik psa 44-letnik, ki je pobegnil z naslova.

Lastniki umorjenega maltežana so starejši ljudje, ki so zaradi dogodka v šoku. »Rio je bil pameten kot človek,« je za portal Istra24 v joku povedala lastnica psa.