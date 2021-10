Lidijo ubili skupaj z očetom in mamo, trupla pa zažgali ter zagrebli z listjem?!

Srbijo je zadnje dni šokirala zgodba o družini Đokić. Že več dni pogrešajo Gorana (57), Gordano (56) in Lidijo (36). Stekla je obširna iskalna akcija, po šestih dneh pa so v bližini naselja Moravac odkrili najprej avto, potem pa še trupla. Spletni portal Kurir poroča, da je potrjeno, da so bili pokojni ubiti, trupla pa po srhljivem zločinu zažgana. Vzrok smrti še naj ne bi bil znan.



Policija je zažgano vozilo družine Đokić odkrila danes zjutraj. Sledila je podrobna analiza in preiskava, ki jih je odpeljala deset kilometrov stran, do trupel. Najprej so na težko dostopnem terenu odkrili dve zažgani trupli, ki sta bili pokriti z vejami. Da ne bi uničili morebitnih sledi, so počakali na forenzike. Ti so potrdili, da gre pravzaprav za tri trupla. Uradne potrditve, da gre za družino Đokić, še ni. Sprva so se mediji poročali, da bi lahko šlo za dvojni umor in samomor.



Družina je bila zadnjo noč pred izginotjem, to je v nedeljo, v naselju Moravac. Od tam so se odpravili domov proti Aleksincu, a cilja niso nikoli dosegli. Še to noč so se njihovi mobilni telefoni ugasnili, v torek pa so zaskrbljeni sorodniki prijavili pogrešanje.



V medijih so že ugibali, kaj bi lahko bil razlog za njihovo izginotje. Po enem od scenarijev, naj bi Goran, ki je bil lastnik menjalnice, nekemu moškemu posodil 100.000 evrov. Ta mu jih menda ni bil sposoben vrniti, zaradi česar bi jih lahko ugrabil ...

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: