Lidija pograbila samostrel, ustrelila Dušana v trebuh, nato ga lovila, da bi ga pokončala

V Srbiji se mnogi še spomnijo krvave družinske drame, ki se je zgodila v Beogradu pred 8 leti. Lidija Milivojević (32) je v najetem stanovanju v beograjski občini Rakovica svojega moža Dušana (39) najprej s samostrelom ustrelila v trebuh, nato pa ga lovila po stavbi, da bi ga pokončala. S hitrim posredovanjem policistov so jo razorožili in prijeli, Dušana pa prepeljali v bolnišnico, kjer so mu zdravniki uspeli rešiti življenje.

Stara znanca policije

Zakonca sta imela policijsko kartoteko, 21. februarja 2017, ko se je odvijala krvava družinska drama, pa so pri njiju našli množico ponarejenih dokumentov na priimek Hodžić, pa tudi kopije službenih izkaznic, neuporabljenih mobilnih telefonov in ponarejenih dovoljenj za avtomobile, navajajo srbski mediji.

Stara znanca policije Zakonca Milojević sta bila policiji že prej znana zaradi goljufij in ponarejanja ter nasilnega vedenja in pretepov. Za Dušanom je bila razpisana tiralica zaradi ducata kaznivih dejanj, za katera je bil obsojen na tri leta zapora, takoj po okrevanju pa je bil premeščen na prestajanje zaporne kazni. Kot sostorilka goljufije je bila na leto dni zapora obsojena tudi Lidija.

Pred krvavim obračunom je prišlo do prepira okoli šeste ure zjutraj, nato pa je razjarjena ženska pograbila samostrel in ustrelila moža. Zaradi poskusa umora je bila pozneje obsojena na štiri leta zapora. To kazen je že odslužila.