Letalska nesreča pri sosedih: na stavbo strmoglavilo letalo (FOTO + VIDEO)

V nesreči zasebnega letala blizu Milana, ki je strmoglavila na stavbo, je umrlo vseh osem oseb, ki so bile na krovu. Med pokojnimi je tudi otrok.Letalo pilatus PC-12 je romunski pilot dvignil v zrak z milanskega letališča Linate, končna destinacija pa je bila otok Sardinija. Tja naj bi odpeljal šest francoskih turistov, na krovu pa je bila še ena ena oseba, članica posadke. Vsi so v strmoglavljenju na stavbo umrli, na srečo pa so bili prostori stavbe po dozdajšnjih podatkih prazni.Vzrok nesreče še ni znan.