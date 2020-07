Letalo treščilo v zgradbo, umrli 3 ljudje

Iz severozahoda Nemčije poročajo o strmoglavljenju: ultralahko letalo se je zaletelo večstanovanjsko hišo. Umrli so najmanj trije ljudje.



Nesreča se je zgodila popoldan v nemškem mestu Wesel. Letalo je zgrmelo na petnadstropno stavbo, na strehi se je po nesreči vnel požar, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vzrok nesreče ni znan.



Po navedbah policije identiteta mrtvih še ni znana. Prav tako še ni znano, ali je med mrtvimi tudi pilot letala, na krovu katerega je bilo prostora za dve osebi. Gasilci so med preiskavo večstanovanjske hiše našli lažje poškodovanega malčka, za katerega domnevajo, da je stanovalec hiše.



V bližini hiše so reševalci tudi našli padalo, za katerega policija domneva, da je rešilno padalo z letala. To naj bi domnevno zletelo z letališča Marl v bližini Wesla.