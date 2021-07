Letalo s padalci strmoglavilo in zagorelo (FOTO)

Vzrok tragedije še ugotavljajo. FOTOGRAFIJI: Tt News Agency/Reuters

Za padalce in pilota ni bilo več pomoči.

Švedsko je pretresla letalska nesreča, v kateri je umrlo vseh devet potnikov na krovu. Po do zdaj znanih podatkih je letalo strmoglavilo takoj po vzletu v mestu Örebro 164 kilometrov od Stockholma, ko se je raztreščilo na tla, pa je še zagorelo.»To je zelo huda nesreča, umrli so vsi,« je kmalu po pregledu kraja tragedije sporočila švedska policija, zakaj je enomotorno propelersko letalo DHC-2 turbo beaver strmoglavilo, pa še preiskujejo. Na krovu je bilo osem padalcev in pilot. Švedski mediji so najprej poročali o poškodovanih potnikih, ki da so jih prepeljali v bolnišnico, a so pozneje popravili navedbe, da strmoglavljenja ni preživel nihče. Kot še poročajo, je letalo najel bližnji padalski klub, udeleženci pa so po do zdaj znanih podatkih ob sedmi uri zvečer končali vaje in poleteli proti domu. Klubi letala največkrat najemajo ob koncih tedna, so še pojasnili pri švedski padalski zvezi, a so tokratni padalci očitno želeli izkoristiti ugodno vreme, zato so se odločili za treninge že ob delovnikih, skakali so menda že od ponedeljka.»Z veliko žalostjo sem prejel vest o tragični letalski nesreči v Örebru,« je na twitterju zapisal premier države. »V teh zelo težkih časih so moje misli pri žrtvah in njihovih družinah.« Podobna nesreča letala, ki je prevažalo padalce, se je na severovzhodu Švedske v bližini mesta Umea zgodila leta 2019. Tudi takrat je umrlo vseh devet potnikov na krovu, letalo pa je prav tako strmoglavilo takoj po vzletu.