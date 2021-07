Boeing 737 zasilno pristal v morju

Tovorni boeing 737 je zgodaj zjutraj po lokalnem času zasilno pristal v morju ob Honoluluju na Havajih, potem ko sta pilota prijavila težave z motorjem, je sporočila ameriška Zvezna uprava za letalstvo (FAA). Oba pilota so rešili iz vode.



Nesreča se je zgodila na poletu lokalne havajske družbe za prevoz tovora Transair 810, ki je po vzletu iz Honoluluja in okvari motorja zasilno pristalo na vodi ob 2.30 po krajevnem času.



FAA je potrdila, da je šlo za model letala boeing 737-200 iz leta 1975, ne pa za razvpiti novi model 737 max, ki je bil do lanskega marca po dveh nesrečah potniških letov v Indoneziji in Etiopiji prizemljen za 20 mesecev.

